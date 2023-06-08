Представлен 120-Гц 2K-монитор HKC Huike

Компания HKC Huike пополнила ассортимент мониторов моделью OG27QK, которая получила 26,5-дюймовую OLED-панель с разрешением 2560:1440 пикселей (формат QHD). Новинка также характеризуется частотой обновления 240 Гц, временем отклика от серого к серому 0,03 мс, глубиной цвета 10 бит, показателем контрастности 1500 000:1 и 98,5-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Монитор появится в китайской продаже 18 июня, но его цена пока не раскрывается. При этом известно, что здесь используется OLED-матрица производства LG Display, как в мониторе LG 27GR95QE. Последний оценен в 1400 долларов.

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