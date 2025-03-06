Представлен 120-Гц изогнутый монитор Dell 34 Plus

Компания Dell пополнила ассортимент мониторов моделью Dell 34 Plus (S3425DW), которая основана на изогнутой 34-дюймовой VA-матрице с разрешением 3440:1440 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 120 Гц, контрастностью 3000:1, 99% покрытием цветовой палитры sRGB и 95% охватом цветовой гаммы DCI-P3, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium, выдвижным модулем с интерфейсами USB-C и USB-A, портом HDMI, поддержкой обратной зарядки мощностью 65 Вт через разъем USB-C и подставкой с возможностью регулировки положения. Монитор станет доступен для покупки в текущем месяце по цене в 420 долларов.