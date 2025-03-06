Представлен 120-Гц изогнутый монитор Dell 34 Plus

Компания Dell пополнила ассортимент мониторов моделью Dell 34 Plus (S3425DW), которая основана на изогнутой 34-дюймовой VA-матрице с разрешением 3440:1440 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 120 Гц, контрастностью 3000:1, 99% покрытием цветовой палитры sRGB и 95% охватом цветовой гаммы DCI-P3, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium, выдвижным модулем с интерфейсами USB-C и USB-A, портом HDMI, поддержкой обратной зарядки мощностью 65 Вт через разъем USB-C и подставкой с возможностью регулировки положения. Монитор станет доступен для покупки в текущем месяце по цене в 420 долларов.

Представлен 4K-монитор BenQ EW2790U…
Компания BenQ пополнила ассортимент мониторов моделью BenQ EW2790U, которая обойдется на дебютном китайск…
Представлен 500-Гц монитор MSI MPG 272QR QD-OLED X50 …
Компания MSI объявила о выпуске игрового монитора MPG 272QR QD-OLED X50, который получил 26,5-дюймовую ма…
Изогнутый 240-Гц монитор Alienware AW3425DW оценен в $800…
Бренд Alienware пополнила ассортимент игровых мониторов моделью AW3425DW, которая основана на изогнутой 3…
Представлен 500-Гц монитор GIGABYTE AORUS FO27Q5P…
Компания GIGABYTE пополнила ассортимент геймерских мониторов моделями AORUS FO27Q5P и MO27U2, которые пол…
HP представила умный монитор Omen 32x…
Компания HP неожиданно выходит на рынок умных мониторов с новой моделью Omen 32x — это игровой монитор, к…
240-Гц монитор MSI MPG 321URXW QD-OLED оценен в 1100 долларо…
Компания MSI объявила цену представленного в прошлом месяце монитора MPG 321URXW QD-OLED, который получил…
Представлен 4K-монитор Philips 32E1N5800L …
Компания Philips пополнила ассортимент мониторов моделью 32E1N5800L, которая получила 31,5-дюймовую VA-ма…
Стартовали продажи мониторов DIGMA Overdrive 30A510F и 25P51…
DIGMA пополнили линейку игровых мониторов серии Overdrive двумя новыми моделями: 30A510F и 25P510F. Устро…
GIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 ГцGIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 Гц
GIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цветеGIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цвете
Игровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501QИгровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501Q
Игровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QAИгровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QA
Игровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2PИгровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2P
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor