Представлен 120-Гц монитор Lenovo ThinkVision T24-40

Компания Lenovo пополнила ассортимент мониторов моделью ThinkVision T24-40, которая основана на 23,8-дюймовой IPS-матрице с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 250 нит, статической контрастностью 1500:1, временем отклика GtG 4 мс, глубиной цвета 8 бит, 99-процентным покрытием цветового пространства sRGB, интерфейсами HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 и VGA, 15-Вт портом USB-C, разъемом USB-B 3.2 Gen 1, тремя интерфейсами USB-A 3.2 Gen 1, подставкой с регулировкой угла наклона, высоты и поворота, а также настенным креплением VESA (100:100 мм). Цена монитора на дебютном китайском рынке составила 1100 юаней или около 12300 рублей.