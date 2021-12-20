Представлен 120-мм вентилятор Ainex AK-FN078C

Японский производитель Ainex, выпускающий воздушные системы охлаждения, представил вентилятор AK-FN078C. Новинка ориентирована на работу в компактной игровой системе или домашнем мультимедийном центре.

Изделие характеризуется диаметром 120 мм, низкой толщиной в 15 мм, управлением скоростью вращения посредством ШИМ, минимальным значением 600±300 оборотов в минуту и максимальным 1600±160 оборотов, 13-лопастной крыльчаткой с оптимизированной формой, воздушным потоком объёмом до 93 кубических метров в час, уровнем шума, заявленным производителем, 30,32 дБА, заявленным сроком службы 40 000 часов при температуре 40 градусов Цельсия, комплектным крепежом и 29-см кабелем подачи питания. Цена и дата начала продаж пока не раскрываются.

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