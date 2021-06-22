Представлен 144-Гц монитор AOC U28G2X

Компания AOC представила игровой монитор U28G2X, который получил 28-дюймовую IPS-панель с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4К). Новинка также характеризуется поддержкой технологии AMD FreeSync Premium Pro для более плавного геймплея, пиковой яркостью 400 кд/м2, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, контрастностью 1000:1, временем отклика 1 мс, кадровой частотой 144 Гц, 95% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой функции Flicker-free для заботы о глазах пользователя, стереофоническими динамиками по 3 Вт, двумя разъемами DisplayPort 1.4 и двумя портами HDMI 2.0, а также концентратор на четыре интерфейса USB 3.2. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.