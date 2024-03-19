Представлен 144-Гц монитор Acer Predator X32Q

Компания Acer пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Predator X32Q, которая оценена в Китае в 700 долларов. Новинка характеризуется 31,5-дюймовой панелью Fast-IPS с подсветкой Mini-LED, разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц, максимальной яркостью 1000 кд/м2, 1152 областями затемнения, временем отклика 1 мс, 8-битной глубиной цвета, 99% покрытием цветового пространства DCI-P3 и 99% Adobe RGB, двумя 3-Вт динамиками, подставкой с регулировкой высоты, угла наклона и поворота, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DP1.4, портом USB-C с возможностью зарядки других устройств мощностью 65 Вт, двумя дополнительными разъемами USB-A 3.0 и 3,5-мм аудиогнездом.

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