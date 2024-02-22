Представлен 144-Гц монитор BenQ Mobiuz EX321UX

Компания BenQ представила геймерский монитор Mobiuz EX321UX, который основан на 31,5-дюймовой IPS-матрице с подсветкой Mini LED. Новинка характеризуется 1152 локальными зонами затемнения, разрешением 3840:2160 пикселей (4K Ultra HD), кадровой частотой 144 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс (GtG), максимальной яркостью 1000 нит, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, 99-процентным покрытием цветовых палитр DCI-P3 и Adobe RGB, одним интерфейсом DisplayPort 2.1 и тремя HDMI 2.1, портом USB 3.2 Type C, поддержкой HDMI eARC и CEC, а также подставкой с возможностью регулировки высоты, наклона и поворота. BenQ Mobiuz EX321UX появится в продаже в мае, но его цена пока не раскрывается.

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