Представлен 144-Гц монитор Dell S2725DC

Компания Dell пополнила ассортимент мониторов моделью S2725DC, которая получила 27-дюймовую матрицу IPS с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 144 Гц, максимальной яркостью 350 нит, временем отклика 4 мс (GtG), статической контрастностью 1500:1, 99% покрытием цветовой палитры sRGB, обновлённой технологией снижения вредного влияния синего света, подставкой с регулировкой подъёма и угла наклона, двумя 3-Вт динамиками, настенным креплением VESA 100:100 мм, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, восходящим USB-C с поддержкой передачи видео (DisplayPort 1.4) и 65-Вт зарядкой, дополнительным портом USB-C на 15 Вт и двумя интерфейсами USB-A 5 Гбит/с. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет 240 долларов.