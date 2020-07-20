Представлен 144-Гц монитор LG UltraGear 27GN950-B

Компания LG Electronics пополнила ассортимент игровых мониторов моделью LG UltraGear 27GN950-B, которая получила 27-дюймовую IPS-панель. Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей, максимальной яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1000:1, углом обзора 178 градусов, соотношением сторон 16:9, частотой обновления изображения 144 Гц, временем отклика 1 мс, поддержкой 10-битного света, 98% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой Display HDR 400, сжатия видеопотока DSC, технологиями AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync для более плавной игры, двумя интерфейсами HDMI и DisplayPort, а также системой подсветки Sphere Lighting, которую можно синхронизировать с играми. Цена монитора составляет 800 долларов.

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