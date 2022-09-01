Представлен 144-Гц монитор Lenovo Legion Y32p-30

Компания Lenovo представила геймерский монитор Legion Y32p-30, который получил 31,5-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинка также характеризуется яркостью 400 нит, сертификацией DisplayHDR 400, 99% охватом цветового пространства, кадровой частотой 144 Гц, временем отклика 0,2 мс, поддержкой я AMD FreeSync Premium, умной цветной LED-подсветкой, датчик освещённости, сертификатом Eyesafe 2.0, свидетельствующим об эффективной защите глаз от синего света, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, разъемом USB Type-C, USB-хабом с одним USB 3.1 Type-C и двумя USB 3.1 Type-A, KVM-переключателем для, 3,5-мм гнездом для наушников, креплением VESA 100 и подставкой с регулировкой наклона, поворота и настройки высоты до 13,5 см. Цена монитора составляет 750 долларов.