Представлен 144-Гц монитор MSI Optix G272P

Компания MSI представила игровой монитор Optix G272P, который получил 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920:1080 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 144 Гц, временем отклика в 1 мс, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, 92,4% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 120,3% – sRGB, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, технологией Adaptive Sync для более плавного геймплея, двумя разъемами HDMI 1.4 и одним интерфейсом DisplayPort 1.2a, 3,5-мм разъемом, подставкой с возможностью перевода в портретный режим, функцией Night Vision для лучшей видимости тёмных участков изображения, а также технологиями Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователя. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.