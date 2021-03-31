Представлен 144-Гц монитор MSI Optix MAG275R

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Optix MAG275R, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется кадровой частотой 144 Гц, временем отклика в 1 мс, поддержкой AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, 92,4% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 120,3% охватом sRGB, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, функцией Night Vision для лучшего отображения темных участков, одним разъемом DisplayPort 1.2a, двумя интерфейсами HDMI 1.4, аудиоразъемом, концентратором USB, подставкой с возможностью перевода в портретную ориентацию, многоцветной подсветкой Mystic Light, а также технологиями Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователей.

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