Представлен 144-Гц монитор MSI Optix MAG342CQ

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Optix MAG342CQ, которая получила 34-дюймовую вогнутую VA-панель разрешением 3440:1440. Новинка характеризуется радиусом кривизны 1500R, технологией Adaptive-Sync для более плавного геймплея, соотношением сторон 21:9, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 4000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, 89,48% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 112,2% охватом sRGB, временем отклика 1 мс (MPRT), кадровой частотой 144 Гц, одним разъемом DisplayPort 1.2 и двумя интерфейсами HDMI 2.0, 3,5-мм разъемом для наушников, технологией Night Vision для лучшего отображения темных участков изображения, а также технологиями Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователя. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.