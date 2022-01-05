Представлен 144-Гц монитор ViewSonic Elite XG321UG

Компания ViewSonic пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью XG321UG, которая получила 32-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K). Новинка также характеризуется подсветкой mini-LED с 1152 зонами, поддержкой технологии NVIDIA G-Sync Ultimate для более плавного геймплея, кадровой частотой 144 Гц, временем отклика 3,6 мс, пиковой яркостью 1400 кд/м², сертификацией VESA DisplayHDR 1400, стандартной яркостью 400 кд/м², интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort, концентратором USB и 3,5-мм аудиогнездом для наушников. Монитор появится в продаже в первом квартале этого года по цене в 2500 долларов.

Комментарии и отзывы ViewSonic Elite XG321UG
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