Представлен 144-Гц монитор ViewSonic VX2880-4K-Pro

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью VX2880-4K-Pro, которая получила 28-дюймовую IPS-панель с разрешением 3840:2160 пикселей (4К). Новинка также характеризуется кадровой частотой 144 Гц (до 150 Гц в разгоне), поддержкой адаптивной синхронизации для более плавного геймплея, временем отклика в 1 мс (GtG), яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора до 178 градусов, 100% охватом цветовой палитры sRGB, стереофоническими динамиками по 2 Вт, 3,5-мм аудиоразъемом, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, портом USB Type-C с функцией подсоединения ноутбука и подачи до 65 Вт энергии, концентратором USB 3.0 и многофункциональной подставкой с возможностью перевода в портретную ориентацию. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.