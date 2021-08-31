Представлен 144-Гц монитор ViewSonic VX2880-4K-Pro

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью VX2880-4K-Pro, которая получила 28-дюймовую IPS-панель с разрешением 3840:2160 пикселей (4К). Новинка также характеризуется кадровой частотой 144 Гц (до 150 Гц в разгоне), поддержкой адаптивной синхронизации для более плавного геймплея, временем отклика в 1 мс (GtG), яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора до 178 градусов, 100% охватом цветовой палитры sRGB, стереофоническими динамиками по 2 Вт, 3,5-мм аудиоразъемом, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, портом USB Type-C с функцией подсоединения ноутбука и подачи до 65 Вт энергии, концентратором USB 3.0 и многофункциональной подставкой с возможностью перевода в портретную ориентацию. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы ViewSonic VX2880-4K-Pro
Игровой монитор Acer Nitro XV252QF оценен в 50 тысяч рублей...
Игровой монитор Acer Nitro XV252QF оценен в 50 тысяч рублейКомпания Acer дала старт российским продажам игрового монитора Nitro XV252QF, который получил 24,5-дюймов...
AOC представляет четыре новых профессиональных монитора лине...
AOC представляет четыре новых профессиональных монитора линеКомпания AOC, которая специализируется на производстве дисплеев, расширяет линейку профессиональных монит...
Портативный монитор Lenovo ThinkVision M15 оценен в €230...
Портативный монитор Lenovo ThinkVision M15 оценен в €230Компания Lenovo пополнила ассортимент портативных мониторов моделью ThinkVision M15, которая появится в п...
ARCTIC представила кронштейн X1 и X1-3D для мониторов...
ARCTIC представила кронштейн X1 и X1-3D для мониторовARCTIC представила новые кронштейны X1 и X1-3D для мониторов. Они отличаются продуманным дизайном и выдер...
Lenovo L15 Mobile Monitor - портативный монитор поступит в п...
Lenovo L15 Mobile Monitor - портативный монитор поступит в пМобильные мониторы набирают популярность благодаря своим размерам и функциональности. Компания Lenovo пре...
Представлен 144-Гц монитор ViewSonic VX2880-4K-Pro ...
Представлен 144-Гц монитор ViewSonic VX2880-4K-Pro Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью VX2880-4K-Pro, которая получила 28-дюймовую IP...
Представлены новые игровые мониторы Samsung Odyssey...
Представлены новые игровые мониторы Samsung OdysseyКомпания Samsung пополнила ассортимент геймерских мониторов Odyssey моделями 2021 года. Итак, монитор Ody...
Монитор Lenovo ThinkVision P34w-20 оценен в $900...
Монитор Lenovo ThinkVision P34w-20 оценен в $900Компания Lenovo пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью ThinkVision P34w-20, которая пол...
Лучший монитор для работы. Xiaomi Redmi Display 1A 23.8Лучший монитор для работы. Xiaomi Redmi Display 1A 23.8"
Обзор Predator X25. Игровой монитор 360 Гц с NVIDIA ReflexОбзор Predator X25. Игровой монитор 360 Гц с NVIDIA Reflex
Обзор AOC AGON AG273QX. Игровой монитор 165 ГцОбзор AOC AGON AG273QX. Игровой монитор 165 Гц
Обзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватностиОбзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватности
Обзор ViewSonic VX3258-2KC-mhd. Минималистичный игровой монитор на 31.5Обзор ViewSonic VX3258-2KC-mhd. Минималистичный игровой монитор на 31.5"
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor