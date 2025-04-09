Представлен 160-Гц монитор ASUS ProArt Display PA27UCGE

Компания ASUS объявила о выпуске профессионального монитора ProArt Display PA27UCGE, который основан на 27-дюймовой матрице IPS с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:9, кадровой частотой 160 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), пиковой яркостью 600 нит, 98% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 100% охватом пространства sRGB, заводской калибровкой с точностью Delta E < 1, встроенным моторизованным колориметром с поддержкой автоматической и самостоятельной калибровок, антибликовой технологией LuxPixel AGLR, двумя интерфейсами HDMI 2.1, портами DisplayPort 1.4,USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 1 Type-C и USB-C с поддержкой 96-Вт зарядки, двумя 2-Вт динамиками, 3,5-мм гнездом для наушников, подставкой с регулировкой угла наклона, поворота и вращения, а также настенным креплением VESA 100:100 мм.

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