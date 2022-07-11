Представлен 160-Гц монитор Nubia Red Magic Gaming Display

Компания ZTE пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Nubia Red Magic Gaming Display, которая получила 27-дюймовую панель с AU Optronics (AUO) с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинка характеризуется подсветкой Mini-LED, сертификацией HDR1000, 99% охватом цветовой гаммы DCI-P3 и Adobe RGB, временем отклика 1 мс, кадровой частотой 160 Гц, поддержкой технологий AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync для более плавного геймплея, разъемом HDMI 2.1 для идеальной совместимости с консолями PlayStation 5 и Xbox Series X/S, интерфейсом DisplayPort 1.4 и портом USB Type-C с функцией подачи энергии мощностью до 90 Вт. Новинка появится в продаже в сентябре этого года, но её цена пока не раскрывается.