Представлен 165-Гц игровой 4K-монитор Gigabyte MO32U

Компания Gigabyte представила геймерский монитор Gigabyte MO32U, который получил 31,5-дюймовую панель QD-OLED с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K UHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 165 Гц, 99-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, сертификацией DisplayHDR 400 True Black, временем отклика 0,03 мс, пиковой яркостью 1000 нит, подставкой с функцией регулировки угла наклона, поворота, вращения и высоты до 130 мм, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, портом USB-C с режимом DP Alt и возможностью подзарядки других устройств мощностью 18 Вт, несколькими разъемами USB 3.2 и двумя 5-Вт динамиками. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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