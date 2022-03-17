Представлен 165-Гц игровой QHD-монитор Dell G3223D

Компания Dell представила геймерский монитор G3223D, который получил 31,5-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика GtG 1 мс, 95% охватом цветовой палитры DCI-P3, возможностью воспроизвести 1,07 млрд цветовых оттенков, заводской калибровкой (Delta E < 2), поддержкой технологии AMD FreeSync Premium Pro и системы NVIDIA G-Sync для более плавного геймплея, функцией Night Vision для лучшего отображения темных участков, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4, разъемом USB Type-C с функцией передачи 15 Вт энергии и регулируемой подставкой. Цена монитора составляет 720 долларов.