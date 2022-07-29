Представлен 165-Гц игровой монитор BenQ Mobiuz EX240N

Компания BenQ пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Mobiuz EX240N, которая получила 23,8-дюймовую панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется поддержкой HDR10, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3000:1, кадровой частотой 165 Гц, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 72% охватом цветовой палитры NTSC, временем отклика MRPT 1 мс, GtG – 4 мс, поддержкой технологии FreeSync Premium для более плавного геймплея, функцией Black eQualizer для лучшего отображения темных сцен, аудиосистемой treVolo с двумя 2,5-Вт динамиками, разъемами DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0, подставкой с возможностью регулировки угла наклона на 20 градусов, технологиями Flicker-free и Low Blue Light с сертификатом TUV для заботы о глазах пользователей, а также системой Brightness Intelligence Plus для автоматической оптимизации яркости и цветовой температуры. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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