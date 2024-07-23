Представлен 165-Гц изогнутый монитор INNOCN 34G1R

Компания United Innovation пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью INNOCN 34G1R, которая основана на 34-дюймовой изогнутой VA-матрице с разрешением 3440:1440 пикселей. Новинка также характеризуется частотой обновления 165 Гц, радиусом кривизны 1000R, контрастностью 4000:1, поддержкой HDR400, точностью цветопередачи DeltaE < 2, подставкой с возможностью наклона и поворота, поддержкой 15-Вт беспроводной зарядки, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DP 1.2, двумя портами USB-A 3.0, одним USB-B 3.0, одним разъемом USB-C с обратной 90-Вт зарядкой, 3,5-мм аудиогнездом и акустикой формата 2.1. Цена монитора на китайском рынке составляет 550 долларов.