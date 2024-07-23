Представлен 165-Гц изогнутый монитор INNOCN 34G1R

Компания United Innovation пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью INNOCN 34G1R, которая основана на 34-дюймовой изогнутой VA-матрице с разрешением 3440:1440 пикселей. Новинка также характеризуется частотой обновления 165 Гц, радиусом кривизны 1000R, контрастностью 4000:1, поддержкой HDR400, точностью цветопередачи DeltaE < 2, подставкой с возможностью наклона и поворота, поддержкой 15-Вт беспроводной зарядки, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DP 1.2, двумя портами USB-A 3.0, одним USB-B 3.0, одним разъемом USB-C с обратной 90-Вт зарядкой, 3,5-мм аудиогнездом и акустикой формата 2.1. Цена монитора на китайском рынке составляет 550 долларов.

Представлен 180-Гц монитор Redmi G24 IPS…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных игровых мониторов моделью Redmi G24, которую можно назват…
144-Гц монитор BenQ Mobiuz EX321UX вышел в Европе …
Компания BenQ выпустила на европейский рынок монитор Mobiuz EX321UX, которая основана на 31,5-дюймовой IP…
Представлен моноблочный ПК ASUS M3702…
Компания ASUS пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью M3702, которая основана на 27-дюймовом дисплее…
Представлен 180-Гц монитор Philips Evnia 27M2N3200A …
Компания Philips представила геймерские мониторы Philips Evnia 27M2N3200A и 24M2N3200A, которые основаны …
Представлен 160-Гц монитор Gigabyte GS27U…
Компания Gigabyte пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Gigabyte GS27U, которая основана на …
280-Гц монитор Philips Evnia 27M2C5200W оценен в 230 евро …
Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Evnia 27M2C5200W, которая основана на…
Представлен 180-Гц монитор Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G …
Компания Xiaomi представила на международный рынок модель Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i, которая осно…
Монитор HP Star Vision Pro стоит всего 60 долларов…
Компания HP пополнила ассортимент доступных мониторов моделью Star Vision Pro, которая основана на 23,8-д…
Игровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501FИгровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501F
Игровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501QИгровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501Q
Игровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7HИгровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7H
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor