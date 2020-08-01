Представлен 165-Гц монитор AOC AG273QXP

Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью AG273QXP, которая получила 27-дюймовую матрицу Nano-IPS. Новинка характеризуется разрешением 2560:1440 пикселей, частотой обновления в 165 Гц, временем отклика в 1 мс, 98% охватом цветовой палитры Adobe RGB, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 80 000 000:1, поддержкой синхронизации AMD FreeSync Premium для более плавного игрового процесса, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и двумя DisplayPort 1.4, концентратором USB 3.2 Gen1, 3,5-мм разъемом для наушников, гибко регулируемой подставкой, позволяющей изменить ориентацию с альбомной на портретную, а также многоцветной подсветкой в виде кольца. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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