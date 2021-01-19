Представлен 165-Гц монитор AOC AG323QCX2

Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью AG323QCX2, которая предназначена для требовательных геймеров. Новинка получила 31,5-дюймовую VA-панель с кривизной 1500R и разрешением 2560:1440 пикселей. Монитор также характеризуется поддержкой адаптивной синхронизации VESA Adaptive-Sync, максимальной кадровой частотой 155 Гц, временем реакции пикселя 1 мс, максимальной яркостью 400 кд/м2, контрастностью 3000:1, 99% охватом цветовой палитры sRGB и 91% гаммы DCI-P3, калибровкой с точностью Delta-E < 2, сертификатом VESA Display HDR 400, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, двумя интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, четырьмя портами USB 3.2, двумя громкоговорителя на 5 Вт и аудиогнездами. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы AOC AG323QCX2
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