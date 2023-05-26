Представлен 165-Гц монитор AOC Agon Q24G2A

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Agon Q24G2A, которая получила 23,8-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 пикселей (плотность 123 PPI). Новинка также характеризуется 80-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3 и 80-процентным охватом Adobe RGB, максимальной яркостью 350 нит, контрастностью 1000:1, временем отклика 1 мс, частотой обновления 165 Гц, поддержкой AMD FreeSync Premium, двумя 2-Вт стереодинамиками, разъемами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Монитор станет доступен для покупки в Европе уже в этом месяце по цене в 250 долларов.