Представлен 165-Гц монитор ASUS ProArt PA328CGV

Компания ASUS пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью ProArt PA328CGV, который получил 32-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка характеризуется кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 5 мс (GTG), поддержкой HDR10, 100% охватом цветовой палитры sRGB и 95% DCI-P3, яркостью 600 кд/м2, типовой контрастностью 1000:1 и динамической контрастностью 100 000 000:1, заводской калибровкой с показателем Delta E<2, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, разъемом USB Type-C с функцией подачи энергии мощностью 90 Вт, а также технологии Flicker-free для заботы о глазах пользователей.

Комментарии и отзывы ASUS ProArt PA328CGV
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