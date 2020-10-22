Представлен 165-Гц монитор ASUS TUF Gaming VG259Q

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью TUF Gaming VG259Q, которая получила 24,5-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка также характеризуется частотой обновления 165 Гц, временем отклика 1 мс, поддержкой технологии NVIDIA G-Sync для более плавной игры, системой ELMB для уменьшения размытости картинки в движении, 72% охватом цветовой палитры NTSC, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, набором средств GamePlus, технологий Flicker-Free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователя, подставкой, позволяющей менять ориентацию, 2-Вт стереофоническими динамиками, двумя интерфейсами HDMI 1.4 и одним DisplayPort 1.2, а также 3,5-мм разъемом для наушников.

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