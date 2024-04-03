Представлен 165-Гц монитор ASUS TUF Gaming VG277QY1A

Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью TUF Gaming VG277QY1A, которая основана на 27-дюймовой матрице VA с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 165 Гц, максимальной яркостью 350 нит, временем отклика 1 мс (MPRT), контрастностью 3000:1, поддержкой технологий Adaptive-Sync и AMD FreeSync Premium, сертификацией TÜV Low Blue Light и TÜV Flicker-free, интерфейсами HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, а также двумя динамиками мощностью 2 Вт. Цена и дата начала продаж ASUS TUF Gaming VG277QY1A будут объявлены позже.