Представлен 165-Гц монитор ASUS TUF Gaming VG277QY1A

Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью TUF Gaming VG277QY1A, которая основана на 27-дюймовой матрице VA с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 165 Гц, максимальной яркостью 350 нит, временем отклика 1 мс (MPRT), контрастностью 3000:1, поддержкой технологий Adaptive-Sync и AMD FreeSync Premium, сертификацией TÜV Low Blue Light и TÜV Flicker-free, интерфейсами HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, а также двумя динамиками мощностью 2 Вт. Цена и дата начала продаж ASUS TUF Gaming VG277QY1A будут объявлены позже.

170-Гц монитор HKC IG27Q оценили в 160 долларов …
Компания HKC пополнила ассортимент недорогих геймерских мониторов моделью HKC IG27Q, которая основана на …
Представлен 27-дюймовый монитор ViewSonic VG2781-4K…
Компания ViewSonic представила в Китае монитор ViewSonic VG2781-4K, который оценен на местном рынке в 240…
Монитор Acer Predator X39 оценен в 1500 долларов …
Компания Acer представила геймерские мониторы Predator X39, Predator X34 и Predator X34 V3, которые появя…
Представлен топовый игровой монитор Samsung Odyssey OLED G9…
Компания Samsung пополнила ассортимент OLED-мониторов новинками серии Odyssey: G9 (G95SD), G8 (G80SD) и G…
Представлен 180-Гц монитор AOC Gaming 24G4X …
Тайваньская компания AOC International пополнила ассортимент мониторов моделями Gaming 24G4X и Gaming 27G…
Представлен 240-Гц монитор HKC VG253KM …
Компания HKC пополнила ассортимент недорогих мониторов моделью HKC VG253KM, которая предназначена для гей…
Представлен 165-Гц монитор ViewSonic VX2479-HD-PRO…
Компания ViewSonic пополнила ассортимент бюджетных игровых мониторов моделью VX2479-HD-PRO, которая оцене…
Представлен 165-Гц монитор Cooler Master GP2711 …
Компания Cooler Master пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью G2711, которая основана на 27-д…
Игровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501FИгровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501F
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor