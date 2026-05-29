Представлен 165-Гц монитор Dell Alienware AW3926QW

Компания Dell пополнила ассортимент игровых мониторов флагманской моделью Alienware AW3926QW, которая основана на новой изогнутой OLED-матрице от LG Display с разрешением 5K2K и технологией RGB-полос. Новинка характеризуется кривизной 1500R, нативным режимом с разрешением 5120:2160 точек и кадровой частотой 165 Гц или режимом с разрешением 2560:1080 точек и частотой обновления 330 Гц, временем отклика GtG 0,03 мс, пиковой яркостью 1300 нит, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 500, поддержкой Dolby Vision, портами DisplayPort 2.1 UHBR20, HDMI 2.1 FRL и USB Type‑C с поддержкой 90-Вт зарядки, а также функцией KVM-переключателя. Цена на монитор пока не объявлена, а старт продаж запланирован на конец июня.