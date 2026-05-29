Представлен 165-Гц монитор Dell Alienware AW3926QW

Компания Dell пополнила ассортимент игровых мониторов флагманской моделью Alienware AW3926QW, которая основана на новой изогнутой OLED-матрице от LG Display с разрешением 5K2K и технологией RGB-полос. Новинка характеризуется кривизной 1500R, нативным режимом с разрешением 5120:2160 точек и кадровой частотой 165 Гц или режимом с разрешением 2560:1080 точек и частотой обновления 330 Гц, временем отклика GtG 0,03 мс, пиковой яркостью 1300 нит, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 500, поддержкой Dolby Vision, портами DisplayPort 2.1 UHBR20, HDMI 2.1 FRL и USB Type‑C с поддержкой 90-Вт зарядки, а также функцией KVM-переключателя. Цена на монитор пока не объявлена, а старт продаж запланирован на конец июня.

ASUS представила геймерский монитор ROG Strix XG129C…
Компания ASUS представила довольно необычный игровой монитор ROG Strix XG129C. Это компактный 12,3-дюймов…
Представлен монитор Philips Evnia 32M2N8800…
В России компания Philips представила свое наиболее амбициозное предложение в сфере игровых устройств — м…
Новый 4K-монитор HUAWEI MateView GT оценили в 290 долларов …
Компания HUAWEI пополнила ассортимент игровых мониторов моделями MateView GT нового поколения. Базовая мо…
Представлен 400-Гц монитор ASRock PG27QFW2A…
Компания ASRock пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ASRock PG27QFW2A, которая основана на …
Microsoft прекращает продажу Surface Hub 3…
По данным информационного издания Windows Central, компания Microsoft собирается прекратить производство …
Apple получит дисплеи для нового iMac…
Согласно последней информации из надёжных источников, компании Samsung Display и LG Display перешли к под…
180-Гц монитор AOC 25G51F оценен в 80 долларов …
Компания AOC объявила о выпуске геймерского монитора 25G51F, который основан на 24,5-дюймовой матрице IPS…
Двухрежимный монитор REDMI G Pro 32U 2026 оценен в 470 долла…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью REDMI G Pro 32U 2026, которая получила…
Игровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тесты
AORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 ГцAORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 Гц
GIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHDGIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHD
Обзор и тесты BLOODY MN251F. Игровой 25-дюймовый монитор 200 ГцОбзор и тесты BLOODY MN251F. Игровой 25-дюймовый монитор 200 Гц
Обзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32UОбзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32U
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor