Представлен 165-Гц монитор Gigabyte AORUS FO32U

Компания Gigabyte пополнила ассортимент игровых мониторов моделью AORUS FO32U, которая основана на 32-дюймовой матрице QD-OLED с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K UHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 165 Гц, временем отклика от серого к серому 0,03 мс, пиковой яркостью 250 нит SDR (APL 100%) или 1000 нит HDR (APL 3%), 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3, поддержкой AMD FreeSync Premium Pro, сертификацией VESA ClearMR 9000 и VESA DisplayHDR True Black 400, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DP 1.4, портами USB 3.2 Type-A и USB Type-C с альтернативным режимом DisplayPort и поддержкой зарядки других устройств мощностью 18 Вт, аудиогнездом на 3,5 мм, двумя 5-Вт динамиками и подставкой с возможностью регулировки угла наклона, вращения, поворота и высоты. Цена монитора на глобальном рынке будет объявлена позже.