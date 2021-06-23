Представлен 165-Гц монитор LG UltraGear 27GP83B-B

Компания LG представила геймерский монитор UltraGear 27GP83B-B, который получил 27-дюймовую Nano IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка характеризуется поддержкой AMD FreeSync Premium и совместимостью с NVIDIA G-SYNC для более плавного геймплея, поддержкой HDR10, 98% охватом цветовой палитры DCI-P3, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, технологией Black Stabilizer для лучшего отображения темных сцен, Dynamic Action Sync для минимизации входной задержки, функцией Flicker Safe для заботы о глазах пользователя, двумя разъемами HDMI, интерфейсом DisplayPort, 3,5-мм разъемом для наушников и регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретный режим. Цена и дата начала продаж пока не сообщаются.

Комментарии и отзывы LG UltraGear 27GP83B-B
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