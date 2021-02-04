Представлен 165-Гц монитор MSI MPG Artymis 343CQR

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью MPG Artymis 343CQR, который предназначен для работы вместе с игровой системой. Новинка характеризуется 34-дюймовой VA-панелью с радиусом кривизны 1000R, разрешением 3440:1440 пикселей, соотношением сторон 21:9, яркостью 550 кд/м2, контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика в 1 мс, технологией FreeSync Premium для более плавного геймплея, 92,7% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 117,8% охватом sRGB, одним интерфейсом DisplayPort 1.4 и двумя HDMI 2.0, портом USB Type-C, концентратором USB 3.2 Gen1, регулируемой подставкой, подсветкой Mystic Light и тонкими рамками. Монитор уже доступен для предзаказа по цене в 900 долларов.

Комментарии и отзывы MSI MPG Artymis 343CQR
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