Представлен 165-Гц монитор MSI Optix G273QPF

Компания MSI представила геймерский монитор Optix G273QPF, который основан на 27-дюймовой Rapid IPS-панели с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка также характеризуется временем отклика 1 мс (GTG), яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора 178°, сертификацией NVIDIA G-Sync Compatible, кадровой частотой 165 Гц, 93% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 125% – sRGB, одним интерфейсом Display Port 1.2a и двумя разъемами HDMI 2.0b, 3,5-мм гнездом для наушников, регулируемой подставкой, возможностью перевода в портретный режим, габаритами 614,93:535,39:233,68 мм и массой 6,3 кг. Цена монитора составляет 340 долларов.