Представлен 165-Гц монитор MSI Optix G273QPF

Компания MSI представила геймерский монитор Optix G273QPF, который основан на 27-дюймовой Rapid IPS-панели с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка также характеризуется временем отклика 1 мс (GTG), яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора 178°, сертификацией NVIDIA G-Sync Compatible, кадровой частотой 165 Гц, 93% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 125% – sRGB, одним интерфейсом Display Port 1.2a и двумя разъемами HDMI 2.0b, 3,5-мм гнездом для наушников, регулируемой подставкой, возможностью перевода в портретный режим, габаритами 614,93:535,39:233,68 мм и массой 6,3 кг. Цена монитора составляет 340 долларов.

Комментарии и отзывы MSI Optix G273QPF
Монитор MSI Summit MS321UP получил KVM-п...
Компания MSI пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью Summit MS321UP, цена и дата начала ...
Представлены телевизоры Realme Smart TV ...
Компания Realme пополнила ассортимент умных телевизоров моделями Smart TV 4K с 43 и 50-дюймовыми дисплеям...
Представлен игровой IPS-монитор AOC AG27...
Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью AG274QXM, которая получила 27-дюймовую IPS-п...
Игровой монитор AOC U28G2XU поступит в п...
AOC представила очередную новинку, игровой монитор U28G2XU с частотой 144 Гц. Монитор оснащен 28-дюймовым...
Представлен E Ink-монитор Onyx Boox Mira...
Компания Onyx пополнила ассортимент мониторов моделью Boox Mira Pro, которая получила 25,3-дюймовую монох...
Представлен недорогой телевизор Realme S...
Компания Realme пополнила ассортимент телевизоров моделью Realme Smart TV Full HD 32”, которая, как следу...
AUO разрабатывает новые дисплеи с технол...
Компания AUO представила усовершенствованную безотражательную технологию "ART" для игровых и профессионал...
Телевизор Huawei Smart Screen SE вышел в...
Компания Huawei дала старт китайским продажам телевизоров Huawei Smart Screen SE с 55 и 65-дюймовыми экра...
Обзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбукаОбзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбука
Обзор Predator XB323UGPbmiiphzx. Игровой WQHD монитор с IPS 170 ГцОбзор Predator XB323UGPbmiiphzx. Игровой WQHD монитор с IPS 170 Гц
Обзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитор для работыОбзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитор для работы
Обзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 ГцОбзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 Гц
Обзор GIGABYTE M27Q. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 170 Гц с KVMОбзор GIGABYTE M27Q. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 170 Гц с KVM
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor