Представлен 165-Гц монитор MSI Optix G27C7

Компания MSI представила геймерский монитор Optix G27C7, который получил 27-дюймовую вогнутую VA-панель с разрешением Full HD. Новинка характеризуется радиусом кривизны 1500R, яркостью 250 кд/м2, статической и динамической контрастностью 3000:1 и 100 000 000:1 соответственно, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 1 мс, 93% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 118% sRGB, технологиями AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, системами Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователя, функцией Night Vision для лучшей видимости темных участков, разъемом DisplayPort 1.4, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и 3,5-мм разъемом. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.