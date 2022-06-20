Представлен 165-Гц монитор Philips Juggernaut 24M1N5500Z

Компания Philips пополнила ассортимент мониторов моделью Juggernaut 24M1N5500Z, которая получила 23,8-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей, кадровой частотой 165 Гц и временем отклика 1 мс. Отметим также 8-битную глубину цвета, яркость 350 кд/м2, контрастность 1000:1, 94,4% охват цветовой палитры sRGB, два интерфейса HDMI 2.0 и два DP 1.4, а также подставку с возможностью регулировки по высоте и работой в вертикальной ориентации. Монитор уже доступен для покупки в Китае по цене в 225 долларов. Когда Juggernaut 24M1N5500Z появится в глобальной продаже, пока не сообщается.