Представлен 165-Гц монитор ViewSonic VX2700-4K-PRO

Компания ViewSonic пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью VX2700-4K-PRO, которая основана на 27-дюймовой IPS-матрице с подсветкой Mini LED и разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется 1152 локальными участками затемнения, кадровой частотой 165 Гц, скоростью отклика 1 мс (MPRT), яркостью 500 нит, 1000 нит в режиме HDR, сертификацией VESA DisplayHDR 1000, регулируемой подставкой, интерфейсами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB Type-C с возможностью зарядки других устройство мощностью 96 Вт и альтернативным режимом DisplayPort. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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