Представлен 165-Гц монитор Xiaomi Mi Fast LCD

Китайская компания Xiaomi представила безрамочный монитор Mi Fast LCD (XMMNT245HF1), который уже доступен для покупки по цене в 235 долларов. Новинка характеризуется 24,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 2 мс GTG, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 1 000 000:1, углами обзора до 178 градусов, сертификацией VESA DisplayHDR 400, яркостью 400 кд/м2, показателем Delta E<2, 95% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 100% sRGB, поддержкой технологии NVIDIA G-Sync для более плавного геймплея, двумя разъемами HDMI 2.0, одним интерфейсом DisplayPort 1.2 и 3,5-мм разъемом. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.