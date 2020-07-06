Представлен 165-герцевый монитор MSI Optix G32CQ4

Компания MSI представила игровой монитор Optix G32CQ4, который получил 31,5-дюймовую VA-панель с кривизной 1500R и разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 165 Гц, временем отклика 1 мс, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, технологией FreeSync Premium для более плавного игрового процесса, 91,43% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 114,8% охватом sRGB, технологиями Anti-Flicker и Less Blue Light, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.2a, а также 3,5- мм разъемом. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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