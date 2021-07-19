Представлен 170-Гц монитор ASUS TUF Gaming VG32AQL1A

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью TUF Gaming VG32AQL1A, которая получила 32-дюймовую Fast IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка также характеризуется временем отклика 1 мс, яркостью до 400 кд/м2, сертификацией VESA Display HDR 400, контрастностью 1000:1, 99% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync для более плавного геймплея, максимальной кадровой частотой 170 Гц, поддержкой фирменной технологии ELMB, интерфейсом DisplayPort 1.2, двумя разъемами HDMI 2.0, концентратор на два порта USB 3.0, двумя 2-Вт громкоговорителями, 3,5-мм аудиогнездом, размерами 716:565:240 мм и массой 8,6 кг. Цена и дата начала продаж пока не раскрываются.