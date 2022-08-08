Представлен 170-Гц монитор MSI G27C5 E2

Компания MSI представила геймерский монитор G27C5 E2, который получил вогнутую 27-дюймовую VA-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, кадровой частотой 170 Гц, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, временем отклика 1 мс, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3000:1, 117% охватом цветой палитры sRGB и 93% охватом DCI-P3, 16,7 млн воспроизводимых цветовых оттенков, системами Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователей, поддержкой функции Night Vision, двумя разъемами HDMI 1.4b и одним DisplayPort 1.2a, подставкой в регулировкой угла наклона до 25 градусов креплением VESA. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.