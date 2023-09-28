Представлен 170-Гц монитор MSI G32CQ5P

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MSI G32CQ5P, которая основана на 31,5-дюймовой изогнутой VA-матрице с разрешением 2560:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, частотой обновления 170 Гц, контрастностью 3000:1, максимальной яркостью 250 нит, глубиной цвета 10 бит, поддержкой HDR, 91% охватом цветового пространства DCI-P3, 115% sRGB и 88% Adobe RGB, временем отклика 1 мс (MPRT), поддержкой технологии Adaptive-Sync, двумя интерфейсами HDMI 2.0b, одним разъемом DisplayPort 1.2a, 3,5-мм гнездом для наушников, подставкой с возможностью регулировки наклона, вращения и высоты, а также креплением VESA (75:75 мм). Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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