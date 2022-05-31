Представлен 170-Гц монитор MSI Optix G274RW

Компания MSI представила геймерский монитор Optix G274RW, который получил 27-дюмовую IPS-панель с разрешением 1920:1080 пикселей (Full HD). Новинка также характеризуется углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, кадровой частотой 170 Гц, временем отклика MPRT 1 мс, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, 135% охватом цветовой палитры sRGB и 92% охватом DCI-P3, поддержкой технологии G-Sync для более плавной картинки, одним разъемом DisplayPort 1.2а и двумя HDMI 2.0, 3,5-мм гнездом для наушников и подставкой с возможностью регулировки угла наклона, поворота и высоты экрана. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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