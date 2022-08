Представлен 170-Гц вогнутый монитор MSI G321CQP E2

Компания MSI анонсировала монитор G321CQP E2, который получил 31,5-дюймовую вогнутую VA-панель с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1000R, кадровой частотой 170 Гц, временем отклика 1 мс (MPRT), яркостью 250 кд/м2, контрастностью 2500:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора до 178 градусов по горизонтали и вертикали, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, 85% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 110% sRGB, воспроизведением 16,7 млн цветовых оттенков, системой Less Blue Light Pro для заботы о глазах пользователей, поддержкой функций Picture in Picture (PIP) и Picture by Picture (PBP), инструментом Night Vision для лучшего отображения темных участков, двумя разъемами HDMI 2.0b и одним DisplayPort 1.2a, 3,5-мм гнездом и подставкой с регулировкой угла наклона и поворота, а также высоты до 9 см. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.