Представлен 180-Гц изогнутый монитор AOC CU34G10XP

Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью CU34G10XP, которая получила 34-дюймовую изогнутую матрицу VA с разрешением 3440:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, соотношением сторон 21:9, кадровой частотой 180 Гц, временем отклика 1 мс (MPRT) и 4 мс (GtG), максимальной яркостью 300 нит, контрастностью 3000:1, глубиной цвета 8 бит, подставкой с возможностью регулировки угла поворота и высоты, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним портом DisplayPort 1.4. Цена и дата начала продаж AOC CU34G10XP будут объявлены позже.

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