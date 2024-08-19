Представлен 180-Гц монитор AOC AGON AG275QXW

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью AGON AG275QXW, которая основана на 27-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 180 Гц, временем отклика 0,5 мс, яркостью 400 нит в режиме HDR, статической контрастностью 1200:1, 97% покрытием цветового пространства DCI-P3, 107% sRGB и 106% NTSC, подставкой с функцией регулировки высоты, угла наклона и поворота, настенным креплением VESA (100:100 мм), интерфейсами HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и 3,5-мм гнездом для наушников. Монитор уже появился в продаже на дебютном китайском рынке по цене в эквивалент 235 долларов.