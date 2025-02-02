Представлен 180-Гц монитор AOC Q27G10E2

Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью Q27G10E2, которая основана на 27-дюймовой IPS-матрице с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 180 Гц, скоростью отклика 0,5 мс (MPRT), углами обзора 178 градусов, 100-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, глубиной цвета 8 бит, поддержкой HDR10, максимальной яркостью 300 нит, контрастностью 1000:1, поддержкой технологией Adaptive-Sync и AMD FreeSync, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.4, 3,5-мм гнездом для наушников и настенным креплением VESA (100:100 мм). Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.