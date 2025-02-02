Представлен 180-Гц монитор AOC Q27G10E2

Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью Q27G10E2, которая основана на 27-дюймовой IPS-матрице с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 180 Гц, скоростью отклика 0,5 мс (MPRT), углами обзора 178 градусов, 100-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, глубиной цвета 8 бит, поддержкой HDR10, максимальной яркостью 300 нит, контрастностью 1000:1, поддержкой технологией Adaptive-Sync и AMD FreeSync, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.4, 3,5-мм гнездом для наушников и настенным креплением VESA (100:100 мм). Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Новая серия мониторов DIGMA PRO Vision с передовой матрицей …
DIGMA PRO представила новую серию мониторов Vision, которые оснащены передовой QD-OLED матрицей. Первая м…
Стартовали продажи мониторов DIGMA Overdrive 30A510F и 25P51…
DIGMA пополнили линейку игровых мониторов серии Overdrive двумя новыми моделями: 30A510F и 25P510F. Устро…
120-Гц монитор Lenovo ThinkVision P27QD-40 оценили в 560 дол…
Компания Lenovo объявила о выпуске профессионального монитора ThinkVision P27QD-40, который основан на 27…
Представлен 180-Гц изогнутый монитор AOC CU34G10XP…
Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью CU34G10XP, которая получила 34-дюймовую изог…
Проектор Philips NeoPix 750 оценен в 400 евро …
Компания Philips пополнила ассортимент портативных проекторов моделью NeoPix 750, которая оценена на евро…
INNOCN представила идеальный монитор для геймеров…
Сегодня компания INNOCN представила в сегменте изогнутых мониторов передовой OLED-дисплей под названием 5…
Почему не работает подсветка монитора: поиск причины и ремон…
Внезапное отключение подсветки монитора - довольно распространенная проблема, с которой может столкнут…
360-Гц монитор Philips Evnia 27M2N8500AM оценен в 720 евро …
Компания Philips пополнила ассортимент мониторов моделью Evnia 27M2N8500AM, которая оценена на европейско…
Игровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QAИгровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QA
Игровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501QИгровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501Q
Игровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511FИгровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511F
Игровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2PИгровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2P
Игровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7HИгровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7H
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor