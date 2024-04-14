Представлен 180-Гц монитор AOC Q27G20XM

Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью AOC Q27G20XM, которая основана на 27-дюймовой матрице с подсветкой Mini LED с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется 1152 независимыми зонами подсветки, кадровой частотой 180 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), яркостью в режиме HDR 700 нит, пиковой яркостью 1000 нит, сертификацией VESA DisplayHDR 1000, 100% покрытием цветового пространства sRGB, 99% DCI-P3 и 98% охват Adobe RGB, заводской калибровкой ΔE<2, портами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, подставкой с возможностью регулировки наклона, высоты и вращения, а также креплением VESA 100:100 мм. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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