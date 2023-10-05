Представлен 180-Гц монитор Cooler Master GM34-CWQ2

Компания Cooler Master пополнила ассортимент игровых мониторов моделью GM34-CWQ2, которая основана на 34-дюймовой изогнутой VA-матрице с разрешением 3440:1440 пикселей. Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, базовой кадровой частотой 165 Гц и 180 Гц с разгоном, максимальной яркостью 320 нит, контрастностью 4000:1, временем отклика от серого к серому 2 мс, 95-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, одним интерфейсом DisplayPort 1.4, двумя портами HDMI 2.0, разъемом USB Type-C с функцией подачи питания мощностью 65 Вт, двумя интерфейсами USB для передачи данных, подставкой с возможности регулировки высоты, наклона и поворота, а также двумя 2-Вт динамиками. Цена монитора составляет 420 долларов.