Представлен 180-Гц монитор Iiyama G -Master GC2480HSU-B1

Компания Iiyama пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью G-Master GC2480HSU-B1, которая основана на 23,6-дюймовой матрице VA с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, кадровой частотой 180 Гц, статической контрастностью 3000:1, временем отклика 0,5 мс (MPRT), 96-процентным покрытием цветового пространства sRGB, антибликовым покрытием, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним портом DisplayPort 1.4. Монитор Iiyama G-Master GC2480HSU-B1 обойдется на европейском рынке в 150 евро.

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