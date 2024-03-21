Представлен 180-Гц монитор MSI MAG 256F

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MSI MAG 256F, которая основана на 24,5-дюймовый панели Rapid IPS с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 180 Гц, динамической сменой частоты обновления (VRR), временем отклика 1 мс, глубиной цвета 10 бит (8 бит+FRC), максимальной яркостью 250 кд/м2, 96-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, поддержкой технологии синхронизации изображения Adaptive Sync, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.2a, 3,5-мм гнездом для наушников, настенным креплением VESA 75:75, подставкой с регулировкой угла наклона и поддержкой технологии AI Vision для повышения яркости и цветовой насыщенности изображения. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.