Представлен 180-Гц монитор MSI MAG 275QF

Компания MSI представила геймерский монитор MAG 275QF, который основан на 27-дюймовой матрице Rapid IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 180 Гц, контрастностью 1000:1, временем отклика от серого к серому 0,5 мс, максимальной яркостью 300 нит, глубиной цвета 10 бит (8 бит+FRC), 101-процентным покрытием цветового пространства sRGB, сертификацией VESA, фильтром синего света, поддержкой Adaptive Sync, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, 3,5-мм аудиогнездом, подставкой с функцией наклона и настенным креплением VESA (100:100 мм). Цена монитора на американском рынке составляет 190 долларов.

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